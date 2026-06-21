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Анна Блинкова – Солана Сьерра, результат матча 21 июня 2026, счёт 1:2, квалификация турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Анна Блинкова проиграла в финале квалификации турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 106-ю строчку рейтинга WTA, не смогла выйти в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Блинкова уступила аргентинке Солане Сьерре (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 4:6. Матч продлился 2 часа 29 минут.

По ходу матча Блинкова сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок, реализовала 9 брейк-поинтов из 17 заработанных, попадание первой подачи составило 55%. Солана Сьерра реализовала один эйс, совершила семь двойных ошибок, реализовала 9 брейк-поинтов из 19, попадание первой подачи — 55%.

В основной сетке турнира в Бад-Хомбурге пять представительниц России — Мирра Андреева (2), Диана Шнайдер (7), Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Турнирная сетка Бад-Хомбурга
Календарь Бад-Хомбурга
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