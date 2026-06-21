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Зверев — о матче с Фрицем в Галле: разочарование есть, потому что мой теннис был на уровне

Зверев — о матче с Фрицем в Галле: разочарование есть, потому что мой теннис был на уровне
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что его уровня игры было достаточно, чтобы победить американца Тейлора Фрица в полуфинале турнира ATP-500 в Галле, Германия.

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 4 		6 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Разочарование есть, потому что я чувствую, что мой теннис был на уровне, но по другим причинам не смог это показать. В последние несколько раз, когда я играл против Тейлора, он был лучше меня, но сегодня чувствовал, что моего уровня было достаточно. Просто физически я не смог это продемонстрировать на корте.

Тем не менее это оставляет и положительные знаки для Уимблдона, потому что, как мне кажется, я довольно неплохо чувствовал себя на траве и надеюсь сохранить эти ощущения на следующей неделе», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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