Зверев — о матче с Фрицем в Галле: разочарование есть, потому что мой теннис был на уровне

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что его уровня игры было достаточно, чтобы победить американца Тейлора Фрица в полуфинале турнира ATP-500 в Галле, Германия.

«Разочарование есть, потому что я чувствую, что мой теннис был на уровне, но по другим причинам не смог это показать. В последние несколько раз, когда я играл против Тейлора, он был лучше меня, но сегодня чувствовал, что моего уровня было достаточно. Просто физически я не смог это продемонстрировать на корте.

Тем не менее это оставляет и положительные знаки для Уимблдона, потому что, как мне кажется, я довольно неплохо чувствовал себя на траве и надеюсь сохранить эти ощущения на следующей неделе», — приводит слова Зверева Punto de Break.