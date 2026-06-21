Зверев — о матче с Фрицем в Галле: разочарование есть, потому что мой теннис был на уровне
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что его уровня игры было достаточно, чтобы победить американца Тейлора Фрица в полуфинале турнира ATP-500 в Галле, Германия.
Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Разочарование есть, потому что я чувствую, что мой теннис был на уровне, но по другим причинам не смог это показать. В последние несколько раз, когда я играл против Тейлора, он был лучше меня, но сегодня чувствовал, что моего уровня было достаточно. Просто физически я не смог это продемонстрировать на корте.
Тем не менее это оставляет и положительные знаки для Уимблдона, потому что, как мне кажется, я довольно неплохо чувствовал себя на траве и надеюсь сохранить эти ощущения на следующей неделе», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2026
-
15:26
-
15:25
-
15:06
-
14:47
-
14:37
-
14:27
-
14:27
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
13:28
-
13:10
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
11:56
-
11:11
-
11:11
-
09:26
-
00:55
-
00:51
-
00:39
-
00:35
-
00:02
- 20 июня 2026
-
23:27
-
23:21
-
23:10
-
22:57
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
21:59
-
21:49
-
21:31