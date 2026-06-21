Организаторы турнира в Берлине сделали заявление о задержке финала Пегула — Носкова

Организаторы травяного турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия, сделали официальное объявление в связи со значительной задержкой старта финального матча между американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира) и чешкой Линдой Носковой (13-я строчка рейтинга).

«Уважаемые любители тенниса!

Прежде всего мы хотели бы поблагодарить вас за сотрудничество во время эвакуации с территории турнира. Безопасность всех посетителей всегда была и остаётся нашим главным приоритетом.

Мы были готовы к прогнозируемым погодным условиям и уже приняли превентивные меры. Однако интенсивность и скорость шторма потребовали дополнительных действий в кратчайшие сроки. Если отдельные сотрудники службы безопасности вели себя неподобающим образом во время эвакуации, приносим свои искренние извинения. Нашей главной задачей было освободить территорию как можно быстрее и безопаснее.

В данный момент наши команды работают в полную силу, чтобы восстановить объект. Помимо повреждений части инфраструктуры, пострадали и технические системы. Прежде чем территория будет вновь открыта, все требования безопасности для посетителей должны быть полностью соблюдены. Мы также внимательно следим за прогнозом погоды, поскольку дальнейшее развитие событий необходимо учитывать при оценке возможности безопасного возобновления игры. На данный момент возобновление игры не ожидается ранее 16:00.

Благодарим вас за понимание и терпение», – написали организаторы на официальной странице турнира.