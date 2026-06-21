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«Нужно быстро забывать о прошлом». Александр Зверев — о настрое на Уимблдон-2026

«Нужно быстро забывать о прошлом». Александр Зверев — о настрое на Уимблдон-2026
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился настроем на Уимблдон-2026 после поражения в 1/2 финала турнира ATP-500 в Галле, Германия.

«Уже думаю о предстоящем Уимблдоне и чувствую, что на этой неделе показал действительно хороший теннис на траве. Провёл несколько хороших матчей, это для меня главное. Всё остальное сейчас второстепенно.

В теннисе я всегда говорю, что даже когда всё идёт хорошо, нужно быстро забывать о прошлом, потому что следующий турнир уже на подходе. Уимблдон начинается практически сразу. Сделаю всё возможное, чтобы хорошо подготовиться и показать там хороший теннис», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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