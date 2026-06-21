Александр Зверев рассказал, почему ему нужно играть на турнирах перед мэйджорами

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, почему ему нужно играть на турнирах перед мэйджорами.

«Для меня подготовительные турниры всегда помогают. Мне нужно соревноваться перед «Большим шлемом». Янник — другой случай. Он уже выигрывал Открытый чемпионат Австралии, не играя подготовительных турниров, даже не один раз. Есть игроки, которым так удобно. Роджер Федерер тоже не всегда нуждался в турнирах перед «Шлемами» и выиграл множество титулов таким образом. Но я тот, кому нужен соревновательный ритм. Думаю, Яннику он не нужен, потому что он уже много раз доказал свою состоятельность в Австралии», — приводит слова Зверева Punto de Break.