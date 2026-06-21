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Известен первый соперник Романа Сафиуллина в квалификации Уимблдона-2026

Известен первый соперник Романа Сафиуллина в квалификации Уимблдона-2026
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Стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона-2026. 131-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин на старте квалификации сыграет с представителем Австралии Джеймсом Маккейбом (205-й в рейтинге). Матч запланирован на понедельник, 22 июня.

Ранее на «Ролан Гаррос» Роман Сафиуллин прошёл квалификацию и в первом круге проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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