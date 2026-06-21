Мари Боузкова обыграла Эмму Наварро и стала чемпионкой турнира WTA-250 в Ноттингеме

27-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме, Великобритания, обыграв в финале американку Эмму Наварро (25-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Мари Боузкова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Эмма Наварро сделала в игре 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти за матч.

Титул в Ноттингеме стал четвёртым в карьере в рамках WTA-тура в карьере 27-летней Боузковой.