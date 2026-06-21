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Оксана Селехметьева — Анастасия Захарова, результат матча 21 июня 2026, счёт 1:2, квалификация WTA-250 в Истбурне

Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Истбурне
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90-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира категории WTA-250 в Истбурне, Великобритания, обыграв экс-представительницу России, выступающую за Испанию, 89-ю ракетку мира Оксану Селехметьеву в матче квалификации. Встреча закончилась со счётом 7:6 (10:8), 2:6, 7:6.

Противостояние теннисисток продолжалось 3 часа 5 минут. Захарова не сделала эйсов и допустила три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов. Селехметьева семь раз подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.

Основная часть турнира в Истбурне пройдёт с 22 по 27 июня. Действующей чемпионкой турнира является 53-я ракетка мира Майя Джойнт (Австралия).

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