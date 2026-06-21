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Мари Боузкова впервые в карьере выиграла титул на травяном покрытии

Мари Боузкова впервые в карьере выиграла титул на травяном покрытии
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27-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова впервые в карьере стала чемпионкой турнира на травяном покрытии. В финале соревнований WTA-250 в Ноттингеме, Великобритания, Боузкова обыграла американку Эмму Наварро со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Ноттингем. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Мари Боузкова
27
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 5 		6 2
         
Эмма Наварро
25
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Для 27-летней Боузковой титул в Ноттингеме стал четвёртым в карьере на турнирах WTA. Ранее чешка дважды побеждала на хардовом турнире в Праге, Чехия, в 2022 и 2025 годах, а также на грунте в колумбийской Боготе в сезоне-2026, где в финале обыграла венгерскую теннисистку Панну Удварди (6:7 (7:9), 6:2, 6:2).

Турнир в Ноттингеме проходил с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил $ 283 тыс.

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