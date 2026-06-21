Мари Боузкова впервые в карьере выиграла титул на травяном покрытии

27-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова впервые в карьере стала чемпионкой турнира на травяном покрытии. В финале соревнований WTA-250 в Ноттингеме, Великобритания, Боузкова обыграла американку Эмму Наварро со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Для 27-летней Боузковой титул в Ноттингеме стал четвёртым в карьере на турнирах WTA. Ранее чешка дважды побеждала на хардовом турнире в Праге, Чехия, в 2022 и 2025 годах, а также на грунте в колумбийской Боготе в сезоне-2026, где в финале обыграла венгерскую теннисистку Панну Удварди (6:7 (7:9), 6:2, 6:2).

Турнир в Ноттингеме проходил с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил $ 283 тыс.