Энди Роддик считает, что Новак Джокович может выиграть Уимблдон-2026

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик считает, что у 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича есть реальная возможность выиграть Уимблдон-2026.

«Это реальная возможность. Меня не беспокоит, что он не вышел в полуфинал на «Ролан Гаррос». Могу вам это гарантировать. Он знает, что это большой шанс.

Не думаю, что найдётся аналитик, который не считает, что Уимблдон — его лучший шанс, особенно без Карлоса», — сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24). На Уимблдоне спортсмен выиграл трофей семь раз.