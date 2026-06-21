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Энди Роддик считает, что Новак Джокович может выиграть Уимблдон-2026

Энди Роддик считает, что Новак Джокович может выиграть Уимблдон-2026
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик считает, что у 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича есть реальная возможность выиграть Уимблдон-2026.

«Это реальная возможность. Меня не беспокоит, что он не вышел в полуфинал на «Ролан Гаррос». Могу вам это гарантировать. Он знает, что это большой шанс.

Не думаю, что найдётся аналитик, который не считает, что Уимблдон — его лучший шанс, особенно без Карлоса», — сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24). На Уимблдоне спортсмен выиграл трофей семь раз.

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