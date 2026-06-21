Лейла Фернандес вышла во второй круг турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

22-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, обыграв в стартовом матче 56-ю ракетку мира Кэти Бултер (Великобритания) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 14 минут. Фернандес пять раз подала навылет, допустила 14 двойных ошибок, реализовав 8 брейк-пойнтов из 13. Бултер сделала семь эйсов и девять двойных ошибок, реализовав 5 брейк-пойнтов из 24.

Во втором круге турнира в Бад-Хомбурге Лейла Фернандес встретится с победителем в матче между Ивой Йович (США) и Ван Синьюй (Китай). Действующей чемпионкой турнира является Джессика Пегула (США).