Франсиско Серундоло — чемпион турнира АТР-500 в Лондоне

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло завоевал чемпионский титул на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания, обыграв в финале американца Томми Пола (28-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За время матча Серундоло выполнил одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 12. Томми Пол сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 за матч.

Для 27-летнего Серундоло титул в Лондоне стал пятым в карьере на турнирах АТР и вторым в сезоне-2026.