Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Серундоло — Томми Пол, результат матча 21 июня 2026, счет 2:1, финал АТР-500 Лондон

Франсиско Серундоло — чемпион турнира АТР-500 в Лондоне
Комментарии

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло завоевал чемпионский титул на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания, обыграв в финале американца Томми Пола (28-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 3
         
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За время матча Серундоло выполнил одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 12. Томми Пол сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 за матч.

Для 27-летнего Серундоло титул в Лондоне стал пятым в карьере на турнирах АТР и вторым в сезоне-2026.

Сетка турнира в Лондоне
Материалы по теме
Медведев не защитил очки за финал в Галле. Даниил упадёт в рейтинге ATP на два места
Медведев не защитил очки за финал в Галле. Даниил упадёт в рейтинге ATP на два места
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android