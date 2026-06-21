Франсиско Серундоло — чемпион турнира АТР-500 в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло завоевал чемпионский титул на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания, обыграв в финале американца Томми Пола (28-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
27
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
28
Томми Пол
Т. Пол
Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За время матча Серундоло выполнил одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 12. Томми Пол сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 за матч.
Для 27-летнего Серундоло титул в Лондоне стал пятым в карьере на турнирах АТР и вторым в сезоне-2026.
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