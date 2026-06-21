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«Турнир, где я могу выступить хорошо». Маттео Берреттини — о Уимблдоне-2026

«Турнир, где я могу выступить хорошо». Маттео Берреттини — о Уимблдоне-2026
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49-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берриттини рассказал, с каким настроем он приезжает на Уимблдон в этом году.

«Приезжаю с духом человека, который очень горд пройденным путём, но у которого всё ещё есть голод за определёнными результатами, что было видно в Париже. В то же время я должен сделать правильные шаги, чтобы прийти в форму, но знаю, как только исправлю две‑три вещи, это турнир, где я могу выступить хорошо и получить удовольствие», — приводит слова Берреттини GQ Italia.

В 2025 году на этом турнире Берреттини в первом круге проиграл представителю Польши Камиль Майхшаку со счётом 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 3:6.

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