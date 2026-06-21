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Тейлор Фриц — Фрэнсис Тиафо, результат матча 21 июня 2026, счет 0:2, финал АТР-500 Галле

Фрэнсис Тиафо обыграл Тейлора Фрица в финале турнира АТР-500 в Галле
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо стал победителем травяного турнира категории АТР-500 в Галле, Германия, обыграв в финале соотечественника Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Галле. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Фрэнсис Тиафо выполнил восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Тейлор Фриц сделал в игре 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

28-летний Тиафо завоевал четвёртый титул на турнирах АТР в карьере и первый в сезоне-2026.

Турнир в Галле прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.

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