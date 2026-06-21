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«Горжусь им и теми отношениями, которые у нас есть». Берреттини — о Коболли

«Горжусь им и теми отношениями, которые у нас есть». Берреттини — о Коболли
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49-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о выступлении своего соотечественника Флавио Коболли (10-й в рейтинге) на Открытом чемпионате Франции в этом году.

«С Флавио связана такая особенная история, что трудно подобрать слова. Видеть его в финале… Меня тронуло. Знаю, какое давление испытываешь, выходя на корт на такой важной арене. Горжусь им и теми отношениями, которые у нас есть», — приводит слова Берреттини GQ Italia.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Флавио Коболли дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл третьей ракетке мира немцу Александру Звереву (1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6).

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