Тиафо одержал победу над Тейлором Фрицем на турнире АТР впервые с 2016 года

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо впервые с 2016 года одержал победу в матче с соотечественником Тейлором Фрицем. Ранее Тиафо обыграл Фрица в финале турнира АТР-500 в Галле, Германия, со счётом 6:4, 6:4.

Всего Тиафо и Фриц встречались друг с другом девять раз, в семи матчах победа оставалась за Тейлором. Фрэнсис обыграл Фрица в их первом очном матче в 2016 году в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, США, со счётом 6:2, 3:6, 6:3. После Фриц выиграл семь матчей подряд у Фрэнсиса, в том числе в полуфинале Открытого чемпионата США – 2024 (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1).

Титул на турнире в Галле стал для 28-летнего Тиафо четвёртым в карьере в АТР и первым в сезоне-2026.