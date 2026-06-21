Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо одержал победу над Тейлором Фрицем на турнире АТР впервые с 2016 года

Тиафо одержал победу над Тейлором Фрицем на турнире АТР впервые с 2016 года
Комментарии

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо впервые с 2016 года одержал победу в матче с соотечественником Тейлором Фрицем. Ранее Тиафо обыграл Фрица в финале турнира АТР-500 в Галле, Германия, со счётом 6:4, 6:4.

Галле. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Всего Тиафо и Фриц встречались друг с другом девять раз, в семи матчах победа оставалась за Тейлором. Фрэнсис обыграл Фрица в их первом очном матче в 2016 году в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, США, со счётом 6:2, 3:6, 6:3. После Фриц выиграл семь матчей подряд у Фрэнсиса, в том числе в полуфинале Открытого чемпионата США – 2024 (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1).

Титул на турнире в Галле стал для 28-летнего Тиафо четвёртым в карьере в АТР и первым в сезоне-2026.

Материалы по теме
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android