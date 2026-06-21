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Маттео Берреттини рассказал, когда понял, что может стать хорошим игроком на траве

Маттео Берреттини рассказал, когда понял, что может стать хорошим игроком на траве
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49-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, когда понял, что может стать одним из лучших игроков на травяном покрытии.

«Знаете, когда я понял, что могу стать хорошим игроком на траве? Прямо здесь (в Штутгарте — Прим. «Чемпионата»). Потому что в 2018 году мне не очень нравилось играть на траве. В 2019-м мы сначала играли на Кубке Дэвиса в Индии, на довольно сложном корте. Затем я приехал сюда и выиграл турнир, не проиграв ни одного сета. Вот тогда я и понял, что люблю играть на траве», — приводит слова Берреттини GQ Italia.

За свою карьеру Маттео Берреттини выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде. Из них четыре на траве: в Штутгарте (2019 и 2022), Лондоне (2021 и 2022). Также итальянец в 2021 году сыграл в финале Уимблдона, где уступил Новаку Джоковичу.

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