Тиафо — первый американец, завоевавший титул на турнире АТР-500 в Галле

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо стал первым американским теннисистом, которому удалось завоевать титул на турнире АТР-500 в Галле, Германия. В финале соревнований он обыграл своего соотечественника Тейлора Фрица. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Шесть раз на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер, дважды титул выигрывали казахстанский теннисист Александр Бублик и немец Томми Хаас.

Для 28-летнего Тиафо титул в Галле стал четвёртым в карьере на турнирах АТР и самым крупным в карьере. Ранее американец становился чемпионом на соревнованиях АТР-250 в Делрэй-Бич (США) в 2018 году, Штутгарте (Германия) и Хьюстоне (США) в сезоне-2023.

Турнир в Галле прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.