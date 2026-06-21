Фрэнсис Тиафо процитировал отрывок из Библии после победы над Фрицем в финале Галле

26-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо процитировал отрывок из Библии после победы над девятой ракеткой мира Тейлором Фрицем и завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Галле. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

«Я просто хочу процитировать один из моих любимых отрывков из Библии — Послание к Римлянам 8:18: «Страдания, которые вы переживаете, несопоставимы с той радостью, которая вас ждёт». Это действительно так. Несколько недель назад я потерпел одно из самых тяжелых поражений в своей карьере на Открытом чемпионате Франции. То, что мне удалось вернуться, провести здесь отличную неделю и завоевать свой самый крупный титул, обыграв тех игроков, которых я обыграл, — это яркое подтверждение этой цитаты. Я живу по этому принципу… Всё слава богу», – сказал в Тиафо в интервью на корте.