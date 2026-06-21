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Фрэнсис Тиафо обратился к Тейлору Фрицу и своей команде после победы на турнире в Галле

Фрэнсис Тиафо обратился к Тейлору Фрицу и своей команде после победы на турнире в Галле
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обратился к соотечественнику Тейлору Фрицу и своей команде после победы на турнире АТР-500 в Галле. Тиафо обыграл Фрица в финале со счётом 6:4, 6:4.

Галле. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Guten Tag («добрый день» по-немецки. – Прим. «Чемпионата»). На этом мой немецкий заканчивается, так что не слишком радуйтесь (смеётся).

Прежде всего хочу поздравить Тейлора с отличной неделей. Мы столько раз играли друг с другом ещё со времён юниоров и провели немало настоящих битв. Здорово видеть, что после тяжёлой травмы колена ты снова показываешь такой высокий уровень, вернулся на траву и продолжаешь с того места, на котором остановился. Поздравляю с последними двумя неделями. Продолжай в том же духе, брат. Продолжай двигаться вперёд.

Хочу поблагодарить свою команду. Ребята… Это был хороший год. Очень хороший год. Вы были великолепны. Мы усердно работаем с конца прошлого сезона, как мы сами говорим, продолжаем лететь к луне. Так что давайте просто продолжать. Давайте насладимся этим моментом. И начнём готовиться к Уимблдону, который стартует уже через неделю», — сказал Тиафо во время церемонии награждения.

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