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Фото: Фрэнсис Тиафо получил чемпионский трофей турнира в Галле

Фото: Фрэнсис Тиафо получил чемпионский трофей турнира в Галле
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо получил чемпионский трофей турнира АТР-500 в Галле (Германия). В финале соревнований Тиафо обыграл соотечественника Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Галле. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Для 28-летнего Тиафо титул в Галле стал четвёртым в карьере на турнирах АТР и самым крупным в карьере. Ранее американец становился чемпионом на соревнованиях АТР-250 в Делрэй-Бич (США) в 2018 году, Штутгарте (Германия) и Хьюстоне (США) в сезоне-2023. Кроме того, Фрэнсис стал первым представителем США, которому удалось одержать победу на соревнованиях в Галле.

Турнир в Галле прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.

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