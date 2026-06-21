Фото: Фрэнсис Тиафо получил чемпионский трофей турнира в Галле

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо получил чемпионский трофей турнира АТР-500 в Галле (Германия). В финале соревнований Тиафо обыграл соотечественника Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Для 28-летнего Тиафо титул в Галле стал четвёртым в карьере на турнирах АТР и самым крупным в карьере. Ранее американец становился чемпионом на соревнованиях АТР-250 в Делрэй-Бич (США) в 2018 году, Штутгарте (Германия) и Хьюстоне (США) в сезоне-2023. Кроме того, Фрэнсис стал первым представителем США, которому удалось одержать победу на соревнованиях в Галле.

Турнир в Галле прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.