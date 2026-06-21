Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень рад за тебя, дружище». Тейлор Фриц поздравил Тиафо с победой в Галле

«Очень рад за тебя, дружище». Тейлор Фриц поздравил Тиафо с победой в Галле
Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обратился к соотечественнику Фрэнсису Тиафо после поражения в финале турнира АТР-500 в Галле, Германия. Матч завершился со счётом 4:6, 4:6.

Галле. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Для начала хочу поздравить Фрэнсиса и его команду. Сегодня вы были просто слишком хороши. Ты провёл отличный матч, приятель. Очень рад за тебя. Как бы сильно мне сейчас ни не нравился… Ты один из моих лучших друзей.

Очень рад, что ты выиграл этот титул. У тебя отличный сезон, так что мои поздравления, дружище», – сказал Фриц на церемонии награждения.

Титул на турнире в Галле стал для 28-летнего Тиафо четвёртым в карьере в АТР и первым в сезоне-2026.

Материалы по теме
Медведев не защитил очки за финал в Галле. Даниил упадёт в рейтинге ATP на два места
Медведев не защитил очки за финал в Галле. Даниил упадёт в рейтинге ATP на два места
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android