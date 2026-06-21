«Очень рад за тебя, дружище». Тейлор Фриц поздравил Тиафо с победой в Галле

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обратился к соотечественнику Фрэнсису Тиафо после поражения в финале турнира АТР-500 в Галле, Германия. Матч завершился со счётом 4:6, 4:6.

«Для начала хочу поздравить Фрэнсиса и его команду. Сегодня вы были просто слишком хороши. Ты провёл отличный матч, приятель. Очень рад за тебя. Как бы сильно мне сейчас ни не нравился… Ты один из моих лучших друзей.

Очень рад, что ты выиграл этот титул. У тебя отличный сезон, так что мои поздравления, дружище», – сказал Фриц на церемонии награждения.

Титул на турнире в Галле стал для 28-летнего Тиафо четвёртым в карьере в АТР и первым в сезоне-2026.