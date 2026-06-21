«Каждый матч был настоящей войной». Серундоло — о победе на турнире в Лондоне

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал победу на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований аргентинец обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
«Не могу в это поверить. На протяжении всей недели я боролся изо всех сил, каждый матч был настоящей войной, думаю, что получил заслуженную награду за свои усилия. Выиграть этот турнир для меня просто невероятно. Я приехал из Аргентины и стал чемпионом Лондона — такого исторического турнира на траве. Никогда не мог представить, что однажды подниму над головой этот трофей. Пока что это был невероятный год для меня. Первый титул ATP-500 в карьере и второй титул в сезоне.
Аргентина — потрясающая страна. У нас нет тех ресурсов, которыми располагают некоторые другие государства, но мы всё равно выступаем на самом высоком уровне и имеем много сильных игроков. Очень горжусь своей страной и тем, что представляю её», – приводит слова Серундоло пресс-служба АТР.
- 21 июня 2026
-
19:32
-
19:23
-
18:59
-
18:43
-
18:36
-
18:28
-
18:21
-
18:20
-
18:06
-
18:05
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:38
-
17:34
-
17:25
-
17:09
-
16:57
-
16:33
-
16:06
-
16:00
-
15:26
-
15:25
-
15:06
-
14:47
-
14:37
-
14:27
-
14:27
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
13:28
-
13:10
-
12:39
-
12:30