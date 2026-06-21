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«Каждый матч был настоящей войной». Серундоло — о победе на турнире в Лондоне

«Каждый матч был настоящей войной». Серундоло — о победе на турнире в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал победу на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований аргентинец обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 3
         
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол

«Не могу в это поверить. На протяжении всей недели я боролся изо всех сил, каждый матч был настоящей войной, думаю, что получил заслуженную награду за свои усилия. Выиграть этот турнир для меня просто невероятно. Я приехал из Аргентины и стал чемпионом Лондона — такого исторического турнира на траве. Никогда не мог представить, что однажды подниму над головой этот трофей. Пока что это был невероятный год для меня. Первый титул ATP-500 в карьере и второй титул в сезоне.

Аргентина — потрясающая страна. У нас нет тех ресурсов, которыми располагают некоторые другие государства, но мы всё равно выступаем на самом высоком уровне и имеем много сильных игроков. Очень горжусь своей страной и тем, что представляю её», – приводит слова Серундоло пресс-служба АТР.

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