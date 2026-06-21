«Каждый матч был настоящей войной». Серундоло — о победе на турнире в Лондоне

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал победу на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований аргентинец обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

«Не могу в это поверить. На протяжении всей недели я боролся изо всех сил, каждый матч был настоящей войной, думаю, что получил заслуженную награду за свои усилия. Выиграть этот турнир для меня просто невероятно. Я приехал из Аргентины и стал чемпионом Лондона — такого исторического турнира на траве. Никогда не мог представить, что однажды подниму над головой этот трофей. Пока что это был невероятный год для меня. Первый титул ATP-500 в карьере и второй титул в сезоне.

Аргентина — потрясающая страна. У нас нет тех ресурсов, которыми располагают некоторые другие государства, но мы всё равно выступаем на самом высоком уровне и имеем много сильных игроков. Очень горжусь своей страной и тем, что представляю её», – приводит слова Серундоло пресс-служба АТР.