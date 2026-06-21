27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло получил трофей турнира АТР-500 в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований Серундоло обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Для 27-летнего Серундоло титул в Лондоне стал пятым в карьере на турнирах АТР и вторым в сезоне-2026. Ранее аргентинский теннисист побеждал на турнирах в шведском Бостаде в 2022 году, британском Истбурне в 2023 году, хорватском Умаге в 2024 году. В сезоне-2026, помимо победы в Лондоне, Серундоло также стал чемпионом домашнего грунтового турнира в Буэнос-Айресе.

Турнир в Лондоне прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.