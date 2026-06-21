Франсиско Серундоло получил трофей турнира АТР-500 в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло получил трофей турнира АТР-500 в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований Серундоло обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
27
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
28
Томми Пол
Т. Пол
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Для 27-летнего Серундоло титул в Лондоне стал пятым в карьере на турнирах АТР и вторым в сезоне-2026. Ранее аргентинский теннисист побеждал на турнирах в шведском Бостаде в 2022 году, британском Истбурне в 2023 году, хорватском Умаге в 2024 году. В сезоне-2026, помимо победы в Лондоне, Серундоло также стал чемпионом домашнего грунтового турнира в Буэнос-Айресе.
Турнир в Лондоне прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.
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