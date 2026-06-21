Боузкова — о победе в Ноттингеме: сейчас играю не так хорошо, как хотелось бы

27-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова прокомментировала победу в финале турнира WTA-250 в Ноттингеме, Великобритания, над американкой Эммой Наварро. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.
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«Была настоящая борьба. Старалась действовать максимально агрессивно и первой захватывать инициативу в розыгрышах. Но, честно говоря, сейчас я играю не так хорошо, как хотелось бы, поэтому матч получился очень непростым.
В начале третьего сета просто пыталась оставаться в игре, сохранять стойкость и продолжать бороться. Нужно просто продолжать работать. Каждый день — это тяжёлый труд, стараюсь шаг за шагом становиться лучше и извлекать максимум из каждого дня. Это моя главная цель, именно это я старалась делать сегодня», – приводит слова Боузковой пресс-служба WTA.
- 21 июня 2026
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