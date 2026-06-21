Линда Носкова — чемпионка турнира WTA-500 в Берлине

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине, Германия, обыграв в решающем матче соревнований американку Джессику Пегулу (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа. За время матча Носкова выполнила 11 подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Джессика Пегула сделала в игре 14 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи в матче.

21-летняя Носкова завоевала второй титул на турнирах WTA в карьере и первый в сезоне-2026.