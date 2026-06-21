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Джессика Пегула — Линда Носкова, результат матча 21 июня 2026, счет 1:2, финал WTA-500 Берлин

Линда Носкова — чемпионка турнира WTA-500 в Берлине
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине, Германия, обыграв в решающем матче соревнований американку Джессику Пегулу (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Линда Носкова
13
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Теннисистки провели на корте 2 часа. За время матча Носкова выполнила 11 подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Джессика Пегула сделала в игре 14 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи в матче.

21-летняя Носкова завоевала второй титул на турнирах WTA в карьере и первый в сезоне-2026.

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