Линда Носкова выиграла второй титул в карьере на турнирах WTA

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова выиграла второй титул в карьере на турнирах WTA. Чешка была сильнее американской теннисистки Джессики Пегулы на турнире WTA-500 в Берлине, Германия, со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа.

Свой первый титул на турнирах WTA Носкова завоевала на соревнованиях в Монтеррее, Мексика, в 2024 году. В финале турнира она обыграла новозеландскую теннисистку Лулу Сун со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Благодаря победе на турнире в Берлине 21-летняя Носкова впервые в карьере попадёт в топ-10 рейтинга WTA.

Турнир в Берлине прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 1 млн 206 тыс.