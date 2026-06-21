Линда Носкова выиграла второй титул в карьере на турнирах WTA
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова выиграла второй титул в карьере на турнирах WTA. Чешка была сильнее американской теннисистки Джессики Пегулы на турнире WTA-500 в Берлине, Германия, со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа.
Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
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|3
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|3
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|4
|6
13
Линда Носкова
Л. Носкова
Свой первый титул на турнирах WTA Носкова завоевала на соревнованиях в Монтеррее, Мексика, в 2024 году. В финале турнира она обыграла новозеландскую теннисистку Лулу Сун со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Благодаря победе на турнире в Берлине 21-летняя Носкова впервые в карьере попадёт в топ-10 рейтинга WTA.
Турнир в Берлине прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 1 млн 206 тыс.
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