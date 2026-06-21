Линда Носкова впервые в карьере попадёт в топ-10 рейтинга WTA после победы в Берлине
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA. Ранее чешка одержала победу на турнире WTA-500 в Берлине, Германия, обыграв американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|
|4
|6
13
Линда Носкова
Л. Носкова
За победу в финале турнира в Берлине Носкова получит 435 очков и таким образом в её активе будет 3489 очков. Это позволит ей обойти соотечественницу Каролину Мухову (3448) и занять 10-е место в рейтинге WTA.
Для 21-летней Носковой титул в Берлине стал вторым в карьере на турнирах WTA и первым в сезоне-2026.
Турнир в Берлине прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 1 млн 206 тыс.
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