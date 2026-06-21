«Играть с тобой было очень тяжело». Носкова обратилась к Пегуле после победы в Берлине

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обратилась к американке Джессике Пегуле после победы в финале турнира WTA-500 в Берлине, Германия. Чешка обыграла Пегулу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Ух ты, какая неделя! Прежде всего хочу поздравить Джесси. Ты невероятная теннисистка и очень неудобная соперница на любом покрытии. Для тебя и твоей команды это была отличная неделя, поздравляю! Играть с тобой в финале было очень тяжело.

Хочу выразить огромную благодарность своей команде. Моему тренеру, который поддерживал меня всю неделю, остальной части команды, которая болела за меня из дома на протяжении всего моего пути.

И отдельное спасибо моей подруге, которая оказала мне огромную поддержку и проделала большой путь, чтобы приехать сюда сегодня. Очень ценю каждого из вас. Спасибо», – сказала Носкова на церемонии награждения.