Фото: Линда Носкова с трофеем турнира WTA-500 в Берлине

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова получила трофей за победу на турнире WTA-500 в Берлине, Германия. В финале соревнований Носкова обыграла американку Джессику Пегулу. Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Фото: Boris Streubel/Getty Images

Для 21-летней Носковой титул на турнире в Берлине стал вторым в карьере в рамках WTA-тура. Впервые Носкова выиграла трофей на соревнованиях в Монтеррее, Мексика, в 2024 году. В финале турнира она обыграла новозеландскую теннисистку Лулу Сун со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Турнир в Берлине прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 1 млн 206 тыс.