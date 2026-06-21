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Турнир WTA-500, Бад-Хомбург, 2026 год, результаты матчей 21 июня

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: результаты матчей 21 июня
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Сегодня, 21 июня, на травяных кортах в Бад-Хомбурге, Германия, продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в воскресенье.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург, 2026 год. Результаты матчей 21 июня:

Людмила Самсонова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:3, 7:5;

Кэти Бултер (Великобритания) — Лейла Фернандес (Канада) – 7:6 (7:5), 3:6, 3:6;

Наоми Осака (Япония) — Магдалена Френх (Польша) – 5:4 (перенесён из-за дождя).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 21 по 27 июня. Действующей чемпионкой является Джессика Пегула (США).

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