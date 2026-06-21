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44-летняя Серена Уильямс получила уайлд-кард в одиночный разряд Уимблдона-2026

44-летняя Серена Уильямс получила уайлд-кард в одиночный разряд Уимблдона-2026
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс получила уайлд-кард в одиночный разряд Уимблдона-2026, сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, Серена Уильямс вернулась в теннис в начале июня и приняла участие в парном разряде турнира WTA-500 в Лондоне вместе с канадкой Викторией Мбоко. Ранее американка в последний раз выходила на корт в одиночном разряде в сентябре 2022 года на Открытом чемпионате США, где после поражения в матче третьего круга от австралийки Айлы Томлянович (5:7, 7:6 (7:4), 1:6) приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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