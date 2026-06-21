Франсиско Серундоло обратился к Томми Полу после победы на турнире в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло обратился к сопернику по финалу на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания, американцу Томми Полу после победы над ним со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
27
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
28
Томми Пол
Т. Пол
«У нас прекрасные отношения за пределами корта, мы провели друг с другом немало отличных матчей. Просто поздравляю тебя с этим турниром и со всем, что ты делаешь. Тебя и всю твою команду.
Люблю тебя ещё и потому, что в твоей команде есть аргентинцы, поэтому для меня всегда особенно приятно проводить с тобой время как на корте, так и вне его. Поздравляю!» – сказал Серундоло во время церемонии награждения.
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