Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Серундоло обратился к Томми Полу после победы на турнире в Лондоне

Франсиско Серундоло обратился к Томми Полу после победы на турнире в Лондоне
Комментарии

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло обратился к сопернику по финалу на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания, американцу Томми Полу после победы над ним со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 3
         
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол

«У нас прекрасные отношения за пределами корта, мы провели друг с другом немало отличных матчей. Просто поздравляю тебя с этим турниром и со всем, что ты делаешь. Тебя и всю твою команду.

Люблю тебя ещё и потому, что в твоей команде есть аргентинцы, поэтому для меня всегда особенно приятно проводить с тобой время как на корте, так и вне его. Поздравляю!» – сказал Серундоло во время церемонии награждения.

Материалы по теме
Медведев не защитил очки за финал в Галле. Даниил упадёт в рейтинге ATP на два места
Медведев не защитил очки за финал в Галле. Даниил упадёт в рейтинге ATP на два места
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android