Франсиско Серундоло обратился к Томми Полу после победы на турнире в Лондоне

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло обратился к сопернику по финалу на турнире АТР-500 в Лондоне, Великобритания, американцу Томми Полу после победы над ним со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

«У нас прекрасные отношения за пределами корта, мы провели друг с другом немало отличных матчей. Просто поздравляю тебя с этим турниром и со всем, что ты делаешь. Тебя и всю твою команду.

Люблю тебя ещё и потому, что в твоей команде есть аргентинцы, поэтому для меня всегда особенно приятно проводить с тобой время как на корте, так и вне его. Поздравляю!» – сказал Серундоло во время церемонии награждения.