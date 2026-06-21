«Слишком тяжёлый». Носкова пошутила о весе трофея за победу на турнире в Берлине

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова пошутила с одним из зрителей о весе трофея турнира WTA-500 в Берлине, Германия. В финале соревнований чешка обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

– Не знаю, куда поставлю этот трофей — он слишком тяжёлый, серьёзно! (смеётся).

– Помочь подержать?

– Я сама его подержу! Пока оставлю его у себя! (смеётся) Это мой второй титул. Как я уже говорила, первый никогда не забывается. Но и второй тоже никогда не забудется. Спасибо всем! – сказала Носкова во время церемонии награждения.

Для 21-летней Носковой титул на турнире в Берлине стал вторым в карьере в рамках WTA-тура.