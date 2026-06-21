Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Слишком тяжёлый». Носкова пошутила о весе трофея за победу на турнире в Берлине

«Слишком тяжёлый». Носкова пошутила о весе трофея за победу на турнире в Берлине
Комментарии

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова пошутила с одним из зрителей о весе трофея турнира WTA-500 в Берлине, Германия. В финале соревнований чешка обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Линда Носкова
13
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

– Не знаю, куда поставлю этот трофей — он слишком тяжёлый, серьёзно! (смеётся).

– Помочь подержать?
– Я сама его подержу! Пока оставлю его у себя! (смеётся) Это мой второй титул. Как я уже говорила, первый никогда не забывается. Но и второй тоже никогда не забудется. Спасибо всем! – сказала Носкова во время церемонии награждения.

Для 21-летней Носковой титул на турнире в Берлине стал вторым в карьере в рамках WTA-тура.

Материалы по теме
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android