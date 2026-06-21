«Слишком тяжёлый». Носкова пошутила о весе трофея за победу на турнире в Берлине
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова пошутила с одним из зрителей о весе трофея турнира WTA-500 в Берлине, Германия. В финале соревнований чешка обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
13
Линда Носкова
Л. Носкова
– Не знаю, куда поставлю этот трофей — он слишком тяжёлый, серьёзно! (смеётся).
– Помочь подержать?
– Я сама его подержу! Пока оставлю его у себя! (смеётся) Это мой второй титул. Как я уже говорила, первый никогда не забывается. Но и второй тоже никогда не забудется. Спасибо всем! – сказала Носкова во время церемонии награждения.
Для 21-летней Носковой титул на турнире в Берлине стал вторым в карьере в рамках WTA-тура.
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