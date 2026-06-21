«Ты играла потрясающе». Пегула — Носковой после поражения в финале Берлина
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обратилась к чешке Линде Носковой после поражения в финале турнира WTA-500 в Берлине. Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу представительницы Чехии.
Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
13
Линда Носкова
Л. Носкова
«Прежде всего хочу поздравить Линду. Сегодня ты играла потрясающе. Ты – отличная теннисистка, большой талант. Ты ещё очень молода, мне всегда нравится смотреть на твою игру. Замечательный игрок и невероятно талантливая спортсменка. Поздравляю тебя и всю твою команду», — сказала Пегула на церемонии награждения.
Турнир в Берлине прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 1 млн 206 тыс.
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