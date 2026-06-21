«Извини, папа». Пегула отреагировала на поражение в финале турнира в Берлине
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обратилась к своему отцу после поражения в финале турнира WTA-500 в Берлине. В решающей встрече американка проиграла чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 6:4, 3:6
Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
13
Линда Носкова
Л. Носкова
«Сегодня у нас дома [в США] отмечают День отца… Извини, папа (улыбается). Мне не удалось довести дело до победы, но надеюсь, что этот День отца всё равно получился для тебя хорошим», — сказала Пегула на церемонии награждения.
Отец Пегулы — известный американский миллиардер Терренс Пегула, который заработал своё состояние на нефтяном бизнесе. Также он является владельцем клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» и клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс».
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