«Извини, папа». Пегула отреагировала на поражение в финале турнира в Берлине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обратилась к своему отцу после поражения в финале турнира WTA-500 в Берлине. В решающей встрече американка проиграла чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 6:4, 3:6

«Сегодня у нас дома [в США] отмечают День отца… Извини, папа (улыбается). Мне не удалось довести дело до победы, но надеюсь, что этот День отца всё равно получился для тебя хорошим», — сказала Пегула на церемонии награждения.

Отец Пегулы — известный американский миллиардер Терренс Пегула, который заработал своё состояние на нефтяном бизнесе. Также он является владельцем клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» и клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс».