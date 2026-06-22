«Это хорошо для WTA и всего тенниса». Руседски — о уайлд-кард Серены Уильямс на Уимблдоне

Экс четвёртая ракетка мира, британский теннисный аналитик Грег Руседски прокомментировал участие 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс в одиночном разряде Уимблдона-2026. Ранее американка получила уайлд-кард на турнир.

«Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно одержать семь побед за две недели. При этом у неё даже не было ни одного подготовительного турнира. И, если говорить откровенно, игра в паре — это совсем не подготовка к одиночному разряду. Это совершенно другой теннис.

Но давайте посмотрим, что будет дальше. Это очень интересная новость. Это хорошо для WTA-тура и для тенниса в целом. И какое место может быть лучше для возвращения, чем Уимблдон?

Когда речь идёт о Серене, никогда не знаешь, чего ожидать. Мы знали об уайлд-кард и участии в парном разряде, но, судя по тренировкам, которые я видел на Уимблдоне на прошлой неделе, всё выглядело так, будто акцент сделан на одиночный разряд, одиночный разряд и ещё раз одиночный разряд.

Сейчас не могу сказать ничего определённого. Но если она тренировалась на протяжении шести месяцев, значит, относится к этому очень серьёзно.

Посмотрим, что произойдёт. Пока что — матч за матчем. Честно говоря, понятия не имею, чего ожидать», – приводит слова Руседски Tennis 365.