Чемпионская гонка АТР: Медведев сохранил пятое место, Синнер — лидер

Сегодня, 22 июня, обновился рейтинг Чемпионской гонки АТР. Лидерство в нём продолжает удерживать первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на второй позиции находится немец Александр Зверев. Россиянин Даниил Медведев располагается на пятой строчке.

Теннис. Чемпионская гонка АТР на 22 июня:

1. Янник Синнер (Италия) — 5950 очков.

2. Александр Зверев (Германия) — 5040.

3. Карлос Алькарас (Испания) — 3650.

4. Флавио Коболли (Италия) — 2620.

5. Даниил Медведев (Россия) — 2320.

6. Бен Шелтон (США) — 1930.

7. Артюр Фис (Франция) — 1890.

8. Якуб Меншик (Чехия) — 1855.

9. Алекс де Минор (Австралия) — 1780.

10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1715...

13. Новак Джокович (Сербия) — 1510...

16. Андрей Рублёв (Россия) — 1410...

21. Александр Бублик (Казахстан) — 1230...

34. Карен Хачанов (Россия) — 770.