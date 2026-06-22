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«Скорее всего, мы наблюдаем его последний сезон». Тони Надаль — о Джоковиче

«Скорее всего, мы наблюдаем его последний сезон». Тони Надаль — о Джоковиче
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Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о 24-кратном победителе турниров «Большого шлема» Новаке Джоковиче.

«Перед «Ролан Гаррос» меня спросили, вижу ли я Джоковича победителем турнира, и я ответил, что нет, — но не потому, что не ценю его, а потому, что годы берут своё. Когда приходится играть каждые два дня и по пять сетов, восстановление уже не такое, как раньше. Переезды даются тяжелее: чуть задержишься — и это сказывается на игре. Он борется за ещё один «Большой шлем», иначе какой смысл продолжать человеку, который уже всё выиграл. Поэтому, на мой взгляд, мы, скорее всего, наблюдаем его последний сезон, — приводит слова Надаля ESPN.

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