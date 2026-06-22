Мирра Андреева продолжает быть лидером чемпионской гонки WTA

Сегодня, 22 июня, обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA. Россиянка Мирра Андреева сохранила лидерскую позицию. Второй в рейтинге располагается белорусская теннисистка Арина Соболенко, тройку замыкает Елена Рыбакина (Казахстан).
Теннис. Чемпионская гонка WTA на 22 июня:
1. Мирра Андреева (Россия) — 4928 очков.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 4705.
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4497.
4. Элина Свитолина (Украина) — 3998.
5. Джессика Пегула (США) — 3520.
6. Кори Гауфф (США) — 2704.
7. Марта Костюк (Украина) — 2495.
8.Каролина Мухова (Чехия) — 2470.
9. Виктория Мбоко (Канада) — 2393.
10. Сорана Кырстя (Румыния) — 1915.
11. Ига Швёнтек (Польша) – 1823…
14. Диана Шнайдер (Россия) — 1614...
19. Анна Калинская (Россия) — 1300.