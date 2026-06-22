Мирра Андреева продолжает быть лидером чемпионской гонки WTA

Сегодня, 22 июня, обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA. Россиянка Мирра Андреева сохранила лидерскую позицию. Второй в рейтинге располагается белорусская теннисистка Арина Соболенко, тройку замыкает Елена Рыбакина (Казахстан).

Теннис. Чемпионская гонка WTA на 22 июня:

1. Мирра Андреева (Россия) — 4928 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 4705.

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4497.

4. Элина Свитолина (Украина) — 3998.

5. Джессика Пегула (США) — 3520.

6. Кори Гауфф (США) — 2704.

7. Марта Костюк (Украина) — 2495.

8.Каролина Мухова (Чехия) — 2470.

9. Виктория Мбоко (Канада) — 2393.

10. Сорана Кырстя (Румыния) — 1915.

11. Ига Швёнтек (Польша) – 1823…

14. Диана Шнайдер (Россия) — 1614...

19. Анна Калинская (Россия) — 1300.