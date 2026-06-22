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Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 22 июня

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 22 июня
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Сегодня, 22 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня пройдут встречи первого круга, а также будет доигран один из прерванных накануне матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург, 2026 год. Расписание матчей на 22 июня (время начала московское):

12:00. Клара Таусон (Дания) – Диана Шнайдер (Россия);
12:30. Ива Йович (США) – Ван Синьюй (Китай);
13:30. Наоми Осака (Япония) – Магдалена Френх (Польша) – 5:4 (матч бы прерван);
14:00. Синья Краус (Австрия) – Анна Калинская (Россия);
15:00. Солана Сьерра (Аргентина) – Чжэн Цинвэнь (Китай);
16:30. Винус Уильямс (США) – Ирина Бегу (Румыния);
18:30. Александра Эала (Филиппины) – Элисе Мертенс (Бельгия).

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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