Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 22 июня

Сегодня, 22 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня пройдут встречи первого круга, а также будет доигран один из прерванных накануне матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург, 2026 год. Расписание матчей на 22 июня (время начала московское):

12:00. Клара Таусон (Дания) – Диана Шнайдер (Россия);

12:30. Ива Йович (США) – Ван Синьюй (Китай);

13:30. Наоми Осака (Япония) – Магдалена Френх (Польша) – 5:4 (матч бы прерван);

14:00. Синья Краус (Австрия) – Анна Калинская (Россия);

15:00. Солана Сьерра (Аргентина) – Чжэн Цинвэнь (Китай);

16:30. Винус Уильямс (США) – Ирина Бегу (Румыния);

18:30. Александра Эала (Филиппины) – Элисе Мертенс (Бельгия).