Таусон — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 22 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход во второй круг сразятся 23-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон и россиянка Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 16-е место.
Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 12:00 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Начало встречи запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Кларой Таусон и Дианой Шнайдер.
Шнайдер ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Таусон во втором круге US Open — 2024 со счётом 6:4, 6:4.
Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является американская теннисистка Джессика Пегула.
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