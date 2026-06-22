Таусон — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Сегодня, 22 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход во второй круг сразятся 23-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон и россиянка Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 16-е место.

Начало встречи запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Кларой Таусон и Дианой Шнайдер.

Шнайдер ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Таусон во втором круге US Open — 2024 со счётом 6:4, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является американская теннисистка Джессика Пегула.