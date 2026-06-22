«Ха! Я же говорила, что всё получится». Шнайдер — о работе со своим тренером

16-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, что именно ей нравится в работе со своим тренером немцем Сашей Бажином.

«Для меня он очень важен. С самого начала от нашего тандема были большие ожидания — и от него как от тренера, и от меня как от игрока. Многие думали, что успех придёт сразу и всё будет легко.

Но в этом году было несколько очень тяжёлых поражений. Например, матч с Мэдисон Киз в Брисбене — 7:6, 6:7, 6:7. Когда ты так близко к победе и в итоге проигрываешь, это очень больно.

При этом наши отношения с самого начала были очень естественными и спокойными. С ним легко и на корте, и за его пределами. Самое важное для меня – что я с удовольствием хожу на тренировки и выполняю тяжёлую работу вместе с ним.

У нас полностью совпадает видение игры. Мы одинаково понимаем, что нужно улучшать. Плюс он очень в меня верит. Мы всегда чётко знаем, что и зачем делаем на корте. Это не просто «постучать по мячу».

Иногда было тяжело, потому что я видела, сколько мы вкладываем – в тренировки, питание, общую подготовку, – а результаты не всегда соответствовали ожиданиям. Но после этого «Ролан Гаррос» я подумала: вот ради чего мы работали. И всем, кто говорил, что это сотрудничество провалится, я мысленно ответила: «Ха! Я же говорила, что всё получится». Теперь остаётся только продолжать это доказывать» – рассказала Шнайдер на подкасте Nothing Major.