Тони Надаль объяснил, в чём сходство Лионеля Месси и Рафаэля Надаля

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о чемпионе мира по футболу аргентинце Лионеле Месси.

«Мне нравится его требовательность, а не просто старание — я разделяю эти понятия. Старание — это в основном про физическую составляющую, а требовательность — про ментальную. Месси в начале этого чемпионата мира снова показал, что, даже проведя два года в лиге, которую многие считают теоретически более слабой, он по‑прежнему сохраняет то же стремление выделяться. Не зря Месси столько лет остаётся мегазвездой среди спортсменов во всех видах спорта.

Он снова доказал, кто он такой: феномен и игрок, которому нельзя давать даже двух метров свободного пространства. У него по‑прежнему есть желание и полная вовлечённость в то, что он делает. В этом, думаю, они с Рафаэлем [Надалем] похожи. Оба верны своему зрителю, своей сборной, своей стране и спорту в целом — и, на мой взгляд, это очень достойно уважения», — приводит слова Надаля ESPN.