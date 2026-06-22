Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер назвала теннисисток, которые смогли бы руководить пит-стопом «Формулы-1»

Диана Шнайдер назвала теннисисток, которые смогли бы руководить пит-стопом «Формулы-1»
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 16-ю строчку рейтинга, рассказала, водила ли она гоночный болид и кому бы из WTA-тура доверила руководить пит-стопом.

– Ты когда-нибудь водила болид «Формулы-1»?
– Нет.

– А смогла бы разобраться?
– Понятия не имею. Мы с Сашей [Бажином] даже хотели сходить на симулятор «Формулы-1» в Мадриде, он был совсем рядом. Но потом мы вышли в финал парного турнира, началась беготня с перелётом в Рим – и в итоге не получилось. Зато мне очень нравится кататься на картах с младшим братом. Это, конечно, совсем другое, но очень круто. Может, когда-нибудь попробую и настоящий болид.

– Если выбрать одну теннисистку из тура, кому бы ты доверила сесть за руль болида «Формулы-1»? И кого поставила бы руководить пит-стопом?
— Пит-стопом, наверное, должна руководить Арина Соболенко. И Джессика Пегула тоже отлично бы справилась.

— А кто водитель?
— Вот это уже сложнее. Хотя можете выбрать меня, если хотите, – сказала Шнайдер на подкасте Nothing Major.

Материалы по теме
44-летняя Серена Уильямс получила уайлд-кард в одиночный разряд Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android