Диана Шнайдер назвала теннисисток, которые смогли бы руководить пит-стопом «Формулы-1»

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 16-ю строчку рейтинга, рассказала, водила ли она гоночный болид и кому бы из WTA-тура доверила руководить пит-стопом.

– Ты когда-нибудь водила болид «Формулы-1»?

– Нет.

– А смогла бы разобраться?

– Понятия не имею. Мы с Сашей [Бажином] даже хотели сходить на симулятор «Формулы-1» в Мадриде, он был совсем рядом. Но потом мы вышли в финал парного турнира, началась беготня с перелётом в Рим – и в итоге не получилось. Зато мне очень нравится кататься на картах с младшим братом. Это, конечно, совсем другое, но очень круто. Может, когда-нибудь попробую и настоящий болид.

– Если выбрать одну теннисистку из тура, кому бы ты доверила сесть за руль болида «Формулы-1»? И кого поставила бы руководить пит-стопом?

— Пит-стопом, наверное, должна руководить Арина Соболенко. И Джессика Пегула тоже отлично бы справилась.

— А кто водитель?

— Вот это уже сложнее. Хотя можете выбрать меня, если хотите, – сказала Шнайдер на подкасте Nothing Major.