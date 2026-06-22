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Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 22 июня

Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 22 июня
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Сегодня, 22 июня, на травяных кортах Истбурна (Великобритания) стартует турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн, 2026 год. Расписание матчей на 22 июня (время начала московское):

13:00. Ханна Клагмен (Великобритания) – Тереза Валентова (Чехия);
13:00. Дарья Снигур (Украина) – Ангелина Калинина (Великобритания);
14:30. Майя Джойнт (Австралия) – Эмилиана Аранго (Колумбия);
14:30. Антония Ружич (Хорватия) – Петра Марчинко (Хорватия);
14:30. Айла Томлянович (Австралия) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
16:00. Елена Остапенко (Латвия) – Франческа Джонс (Великобритания);
17:30. Маккартни Кесслер (США) – Дарья Касаткина (Австралия).

Сетка турнира WTA-250 в Истбурне
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