«Он меня возит. Я passenger princess». Шнайдер — о том, как добирается на тренировки

16-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, что её возит на тренировки тренер Саша Бажин, поскольку у неё самой нет водительских прав.
– Подожди, у тебя правда нет водительских прав?
– Нет.
– То есть на турнирах, где игрокам дают машины, тебя возит Саша [Бажин]?
– Да, он меня возит. Я настоящая passenger princess.
– Планируешь получать права?
– Планирую, но для начала надо нормально научиться водить.
– А где будешь сдавать — в США, Европе, России?
– Скорее всего, придётся ехать в Россию.
– Ну что ж, надеемся, ты всё-таки их получишь.
– Спасибо (смеётся), – рассказала Шнайдер на подкасте Nothing Major.