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«Он меня возит. Я passenger princess». Шнайдер — о том, как добирается на тренировки

«Он меня возит. Я passenger princess». Шнайдер — о том, как добирается на тренировки
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16-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, что её возит на тренировки тренер Саша Бажин, поскольку у неё самой нет водительских прав.

– Подожди, у тебя правда нет водительских прав?
– Нет.

– То есть на турнирах, где игрокам дают машины, тебя возит Саша [Бажин]?
– Да, он меня возит. Я настоящая passenger princess.

– Планируешь получать права?
– Планирую, но для начала надо нормально научиться водить.

– А где будешь сдавать — в США, Европе, России?
– Скорее всего, придётся ехать в Россию.

– Ну что ж, надеемся, ты всё-таки их получишь.
– Спасибо (смеётся), – рассказала Шнайдер на подкасте Nothing Major.

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