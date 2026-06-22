«Он меня возит. Я passenger princess». Шнайдер — о том, как добирается на тренировки

16-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, что её возит на тренировки тренер Саша Бажин, поскольку у неё самой нет водительских прав.

– Подожди, у тебя правда нет водительских прав?

– Нет.

– То есть на турнирах, где игрокам дают машины, тебя возит Саша [Бажин]?

– Да, он меня возит. Я настоящая passenger princess.

– Планируешь получать права?

– Планирую, но для начала надо нормально научиться водить.

– А где будешь сдавать — в США, Европе, России?

– Скорее всего, придётся ехать в Россию.

– Ну что ж, надеемся, ты всё-таки их получишь.

– Спасибо (смеётся), – рассказала Шнайдер на подкасте Nothing Major.