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Турнир АТР-250, Истбурн: расписание матчей на 22 июня

Турнир АТР-250, Истбурн: расписание матчей на 22 июня
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Сегодня, 22 июня, на травяных кортах Истбурна (Великобритания) стартует турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир АТР-250, Истбурн, 2026 год. Расписание матчей на 22 июня (время начала московское):

13:00. Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания) – Камило Уго Карабельи (Аргентина);
13:00. Габриэль Диалло (Канада) – Теренс Атман (Франция);
14:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
14:30. Брэндон Накашима (США) – Джек Дрейпер (Великобритания);
16:30. Ян Хоински (Великобритания) – Алексей Попырин (Австралия);
18:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Хауме Мунар (Испания).

Сетка турнира АТР-250 в Истбурне
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