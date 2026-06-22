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«Люди думают, что спортсмен просто машина». Серундоло — о проблемах вне корта

«Люди думают, что спортсмен просто машина». Серундоло — о проблемах вне корта
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал о трудностях, через которые пришлось пройти перед победой на турнире АТР-500 в Лондоне (Великобритания), где в финале он обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 3
         
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол

«На «Ролан Гаррос» я пережил очень тяжёлый период — мне было не по себе. Я находился в конфликте и с теннисом, и с жизнью. Я больше не получал удовольствия от игры. Это часть профессионального спорта — такое случается со многими, но люди этого не понимают: они думают, что спортсмен — это просто машина. Иногда дела вне корта идут не лучшим образом, а на корте из‑за напряжения и нервов все эмоции всплывают на поверхность. Мог ли я выступить лучше? Вероятно, да — если бы у меня тогда была та же ясность и спокойствие, что и на этой неделе. Но я уже не получал удовольствия: я выходил на корт просто чтобы играть, лишь бы играть.

У меня не было никаких ожиданий: я проигрывал все тренировочные сеты, хотя с каждым днём играл чуть лучше. В итоге я начал выступать очень эффектно — так, будто это моё естественное покрытие», — приводит слова Серундоло We love tennis.

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