«Люди думают, что спортсмен просто машина». Серундоло — о проблемах вне корта

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал о трудностях, через которые пришлось пройти перед победой на турнире АТР-500 в Лондоне (Великобритания), где в финале он обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
«На «Ролан Гаррос» я пережил очень тяжёлый период — мне было не по себе. Я находился в конфликте и с теннисом, и с жизнью. Я больше не получал удовольствия от игры. Это часть профессионального спорта — такое случается со многими, но люди этого не понимают: они думают, что спортсмен — это просто машина. Иногда дела вне корта идут не лучшим образом, а на корте из‑за напряжения и нервов все эмоции всплывают на поверхность. Мог ли я выступить лучше? Вероятно, да — если бы у меня тогда была та же ясность и спокойствие, что и на этой неделе. Но я уже не получал удовольствия: я выходил на корт просто чтобы играть, лишь бы играть.
У меня не было никаких ожиданий: я проигрывал все тренировочные сеты, хотя с каждым днём играл чуть лучше. В итоге я начал выступать очень эффектно — так, будто это моё естественное покрытие», — приводит слова Серундоло We love tennis.
- 22 июня 2026
-
10:57
-
10:38
-
10:37
-
10:28
-
10:22
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:34
-
09:23
-
08:30
-
00:42
- 21 июня 2026
-
23:46
-
23:09
-
22:32
-
22:11
-
21:54
-
21:53
-
21:34
-
21:12
-
21:03
-
20:54
-
20:39
-
20:16
-
19:40
-
19:32
-
19:23
-
18:59
-
18:43
-
18:36
-
18:28
-
18:21
-
18:20