«Люди думают, что спортсмен просто машина». Серундоло — о проблемах вне корта

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал о трудностях, через которые пришлось пройти перед победой на турнире АТР-500 в Лондоне (Великобритания), где в финале он обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

«На «Ролан Гаррос» я пережил очень тяжёлый период — мне было не по себе. Я находился в конфликте и с теннисом, и с жизнью. Я больше не получал удовольствия от игры. Это часть профессионального спорта — такое случается со многими, но люди этого не понимают: они думают, что спортсмен — это просто машина. Иногда дела вне корта идут не лучшим образом, а на корте из‑за напряжения и нервов все эмоции всплывают на поверхность. Мог ли я выступить лучше? Вероятно, да — если бы у меня тогда была та же ясность и спокойствие, что и на этой неделе. Но я уже не получал удовольствия: я выходил на корт просто чтобы играть, лишь бы играть.

У меня не было никаких ожиданий: я проигрывал все тренировочные сеты, хотя с каждым днём играл чуть лучше. В итоге я начал выступать очень эффектно — так, будто это моё естественное покрытие», — приводит слова Серундоло We love tennis.