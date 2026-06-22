Беккер — о паузах на матчах ЧМ: сравнение с теннисом не работает, мы играем гораздо дольше

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поделился мнением о перерывах на «водопой» во время матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США. Мексике и Канаде.

«Просто поразительно, сколько шума вызвал мой комментарий про перерывы на «водопой». Сравнение с теннисом тут не работает: мы играем гораздо дольше, да ещё и в одиночку (если кто‑то этого ещё не заметил). Пора вводить рекламные перерывы — добро пожаловать в 2026 год!» — написал Беккер в социальной сети Х.

Ранее Борис Беккер назвал паузы на «водопой» во время матчей «шуткой в профессиональном спорте». На чемпионате мира — 2026 в США перерывы на «водопой» проводятся на 22‑й минуте каждого тайма — это обязательные трёхминутные паузы, которые вводят независимо от погоды.