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Беккер — о паузах на матчах ЧМ: сравнение с теннисом не работает, мы играем гораздо дольше

Беккер — о паузах на матчах ЧМ: сравнение с теннисом не работает, мы играем гораздо дольше
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поделился мнением о перерывах на «водопой» во время матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США. Мексике и Канаде.

«Просто поразительно, сколько шума вызвал мой комментарий про перерывы на «водопой». Сравнение с теннисом тут не работает: мы играем гораздо дольше, да ещё и в одиночку (если кто‑то этого ещё не заметил). Пора вводить рекламные перерывы — добро пожаловать в 2026 год!» — написал Беккер в социальной сети Х.

Ранее Борис Беккер назвал паузы на «водопой» во время матчей «шуткой в профессиональном спорте». На чемпионате мира — 2026 в США перерывы на «водопой» проводятся на 22‑й минуте каждого тайма — это обязательные трёхминутные паузы, которые вводят независимо от погоды.

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